"طرده مطلب".. جماهير الأهلي السعودي تعلق على أداء ميندي (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دشنت جماهير أهلي جدة السعودي "هاشتاج" عبر موقع التغريدات "X" (تويتر سابقا)، طالبوا فيه بإنهاء التعاقد مع بنجامين ميندي، حارس مرمى الفريق، عقب مباراة نادي العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أمس.

انتقدت إحدى مشجعات الأهلي أداء الحارس، وعلقت: "كيف كان مع تشيلسي وكيف صار مع الأهلي"، فيما نشر "نواف" أحد مشجعي الأهلي، مقطع فيديو لأخطاء الحارس، معلقًا: "صورة دون تحية للجنة الأهلي التنفيذية على سوء اختيارها، أكبر عدو للأهلي مستحيل يختار هذا الحارس، إيه الشيء اللي شافوه في الحارس هذا عشان يتم اختياره؟، هذا جزء صغير من كوارث الخشبة".

كما علق مشجع آخر: "تفسير حارس الأهلي ميندي إنه قاصد التعمد لأجل البحث عن الشرط الجزائي ومتفق مع سمسار، وفي كل الأحوال أنتم الواجهة الرئيسية حول وضعه"، وأضاف آخر: "قبل أن نندم على وجوده بين صفوف لاعبي الفريق، طرد ميندي مطلب أهلاوي"، فيما اقترح أحدهم التعاقد مع حارس فريق الخلود الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، علق: "حارس الخلود، خيار محلي وجيد جدًا وله كلمته داخل الملعب، ينفع الفريق وأتمنى إدارة الأهلي تنظر له أحسن من ميندي".

استقبل ميندي 13 هدفا في 7 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين "روشن"، فيما تم هز شباكه مرتين في مباراة دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن أهلي جدة فاز، أمس، على نادي العين بنتيجة 3/2، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.