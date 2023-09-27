مدير الكرة بـ فيوتشر: إمام عاشور مختلف عن أي لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، ومدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، أن الفريق الأحمر تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر يسير بخطوات ثابتة وبشكل رائع، مشيرا إلى أن الفريق سوف ينافس على كل البطولات هذا الموسم.

وقال علاء في تصريحات عبر برنامج كورة في الـ90 على راديو 9090: "الأهلي مع مارسيل كولر يمكنه المنافسة على لقب كأس العالم للأندية في نسخته المقبل".

وأضاف: "كل صفقات الأهلي قبل بداية الموسم رائعة وكان في احتياج لها، والمهاجم الفرنسي موديست سيقدم إضافة كبيرة للفريق على مدار الموسم، ورضا سليم وإمام عاشور لاعبان مميزان وإمكانياتهم مختلفة".

وتابع: "إمام عاشور مختلف عن أي لاعب آخر في مصر، هو يمتلك إمكانيات تجعله أساسيا طوال الموسم مع النادي الأهلي".

وأتم: "هدفنا في فريق فيوتشر، الاستمرار في المربع الذهبي هذا الموسم، والاستمرار على نهج المواسم الماضية".