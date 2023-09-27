فانتازي.. التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد أفضل تشكيل للجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي تحقيق 141 نقطة من قبل 11 لاعبا بمختلف الفرق وذلك في خطة 5-4-1 .

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

بيرند لينو (فولهام) 4.6 مليون جنيه استرليني

حافظ الحارس الألماني على نظافة شباكه للمرة الثالثة هذا الموسم بعد التعادل مع كريستال بالاس في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي والحصول على 10 نقاط.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه استرليني

قدم الظهير الإنجليزي مباراة مثالية في الفوز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-0 في الجولة السادسة، حيث قدم ثلاث تمريرات حاسمة وحصل على 18 نقطة.

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه استرليني

لم يخرج مدافع إيفرتون بشباك نظيفة حيث فاز 3-1 على برينتفورد، لكنه سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة، ليحصل على 14 نقطة.

جوني إيفانز (مانشستر يونايتد) 4 مليون جنيه استرليني

حقق مدافع اليونايتد شباكا نظيفة في الفوز على بيرنلي 1-0 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وقدم تمريرة حاسمة ليحصل على 12 نقطة في فانتازي.

دان بران (نيوكاسل يونايتد) 4.5 مليون جنيه استرليني

سجل مدافع نيوكاسل هدف في الفوز على شيفيلد يونايتد 8-0 وخرج بشباكه نظيفة، وحصل على 12 نقطة.

سفين بوتمان (نيوكاسل يونايتد) 4.7 مليون جنيه استرليني

قدم المدافع الهولندي مباراة ممتاز أمام شيفيلد يونايتد، حيث سجل هدف وخرج بشباك نظيفة، ليحقق 12 نقطة.

كاورو ميتوما (برايتون) 6.6 مليون جنيه استرليني

واصل الجناح الياباني تألقه مع برايتون وسجل هدفين في الفوز على بورنموث 3-1 في الجولة السادسة، وحقق 14 نقطة.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه استرليني

سجل الكوري الجنوبي هدفين في ديربي شمال لندن والتعادل 2-2 أمام أرسنال في الجولة السادسة، وحقق 14 نقطة.

برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد) 5.8 مليون جنيه استرليني

شارك خط الوسط البرتغالي لأول مرة منذ بداية الموسم في أهداف نيوكاسل، حيث سجل هدف وصنع آخر في الفوز 8-0 على شيفيلد، وحصل على 13 نقطة.

بوكايو ساكا (أرسنال) 8.7 مليون جنيه استرليني

واصل الجناح الإنجليزي تألقه مع أرسنال بتسجيله هدف وصناعة آخر في التعادل مع توتنهام 2-2 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليحصل على 13 نقطة.

كارلتون موريس (لوتون تاون) 5.5 مليون جنيه استرليني

عاد مهاجم لوتون للتسجيل مرة آخرى بعد غياب ثلاث جولات، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في التعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون، وحصل على 9 نقاط.