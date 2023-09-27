شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب فنى و طاقم حكام مصرى يشاركون فى إدارة مباريات بطولة أفريقيا لليد بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المراقب الفنى شعبان محمد و طاقم الحكام المصرى الدولي حمدى ناصر،محمود البلتاجي يديرون مباريات بطولة افريقيا فى نسختها الـ44 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد المقرر إنطلاقها غدا بالكونغو برازافيل . يتواجد حاليا بالكونغو برازافيل طاقم الحكام المصرى الدولى المكون من حمدى ناصر ومحمود البلتاجي وذلك لإدارة مباريات بطولة أفريقيا فى نسختها الـ44 للأندية أبطال الدوري للرجال والسيدات لكرة اليد والتى تستضيفها الكونغو برازافيل خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 اكتوبر 2023. ويتواجد كمراقب لمباريات البطولة الحكم الدولي السابق و المراقب الفنى كابتن شعبان محمد عضو اللجنة العليا للحكام بالاتحاد المصرى لكرة اليد. والجدير بالذكر إن ممثل مصر بالبطولة النادى الأهلى حيث يشارك القلعة الحمراء بفريق الرجال وفريق السيدات بمنافسات البطولة.

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