شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبى: الحكم استعجل فى طرد لاعبنا أمام الطلائع وإيقاف القيد منعنا من التدعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى إن حكم المباراة استعجل طرد أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى،مؤكداً أن هذا القرار صعب المباراة أمام طلائع الجيش في اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبى عصر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة من عمر مسابقة دورى نايل.

أكد مصطفى خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "2 on time sports" أن فريق إنبى استطاع الخروج بنقطة رغم النقص العددى من الدقيقة 54 مشيراً إلى أن أداء لاعبيه لم يكن الأفضل ولكنهم استطاعوا بالروح الخروج بالتعادل.

وأشار المدير الفني لفريق إنبى إلى أن أزمة إيقاف القيد منعته من تدعيم الفريق بصفقات قوية لتعويض النواقص والمراكز موضحاً أنه في الانتقالات الشتوية المقبلة سيعمل على حل هذه المشكلة بالتعاقد مع لاعبين سوبر.

وخطف فريق إنبى نقطة ثمينة من طلائع الجيش بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى والتى جمعتهما عصر اليوم الأ ربعاء على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لموسم 2023/ 2024،رغم استكمال الفريق البترولى اللقاء بـ10 لاعبين من الدقيقة 54.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر مؤقتاً في ترتيب دورى نايل برصيد نقطة واحدة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة، ولم تشهد تهديد حقيقي على مرمى الفريقين، ورغم محاولات كلايهما الوصول إلى مرمى الخصم على مدار الـ45 دقيقة الأولى ولكن بدون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وتعرض أحمد يوسف مهاجم إنبى للطرد في الدقيقة 54 من الشوط الثانى بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخله باليد على وجه لاعب طلائع الجيش أحمد متعب.

وأجرى تامر مصطفى المدير الفني لإنبى 4 تبديلات في المباراة بنزول أحمد العجوز ومروان دواوود وأحمد جمال وعبد الرحمن عماد وخروج أحمد نادر حواش ومصطفى شكشك ومحمد حامد ومحمد حمدى.

وحاول عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش تغيير أوراقه الفنية بعد طرد لاعب إنبى بنزول موسى دياوارا وإسلام محارب وفارس حاتم وخروج يسرى وحيد وعلى حمدى وبول جوليوس،إلا أن محاولاته لم تنجح وتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.