شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعاقد مع الجزائرى غيلاس قناوى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي المصري التعاقد مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025، بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر.

الجدير بالذكر أن اللاعب غيلاس قناوي يبلغ من العمر 25 عامًا وهو يجيد في مركزي الجناح وصانع الألعاب، علمًا بأن الجهاز الإداري للفريق الأول كان قد أتم إجراءات قيد اللاعب بقائمة الفريق واستخراج بطاقة اللعب وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

ضم النادي المصري البورسعيدي 11 صفقة في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم المقبل أبرزهم باهر المحمدي من الإسماعيلي وفخر الدين بن يوسف من بيراميدز.

وجاءت صفقات المصري البورسعيدي كالتالي:

محمود حمادة قادما من فاركو

باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي

يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب

سمير فكري قادما من الداخلية

فخر الدين بن يوسف قادما في صفقة انتقال حر

أحمد أيمن منصور قادما في صفقة انتقال حر

محمد الشامي قادما في صفقة انتقال حر

أحمد عيد قادما في صفقة انتقال حر

ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا

أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي

ليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني