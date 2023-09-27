شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين زد والجونة فى الشوط الأول بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الجونة سلبيا مع زد في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لمموسم 2023/ 2024.

الجونة ضد زد

وبدأ الجونة المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: أحمد مسعود،في خط الدفاع: صبري رحيل، أليو جاتا، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود،في خط الوسط: عبدالله عبادي، نور السيد، عبد الفتاح شيتا،في خط الهجوم: أيمن موكا، كريم ممدوح، حسام إيفونا،

ودخل زد المباراة بالتشكيل التالى: في حراسة المرمى: علي لطفي،في خط الدفاع: علي لالا، محمد سمير، محمد أشرف، محمد إسماعيل،في خط الوسط: أحمد عاطف قطة، عبدالله مجدي، بيتر زيلو، مصطفى سعد ميسي،في خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

ويأمل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الانتصار الأول والثلاث نقاط، متسلحا بالحالة المعنوية للاعبى الجونة بعد خطف نقظة فى الثوانى الأخيرة أمام سموحة، وحذر من خطورة لاعبى زد الذين يتسمون بالمهارة والسرعة.

فى المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، لمواصلة قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد نقاط الإسماعيلى، معولا على الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون بعد الفوز على الدراويش، ويأمل فى وصول اللاعبين للتجانس الكبير بعد التعاقد مع 22 لاعبا جديدا.