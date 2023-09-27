شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الرئيس السيسى يدعم الابطال ويحث على الاهتمام بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالرياضة والرياضيين

وقال صبحى فى المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل ماراثون الرمال الدولى المقرر إقامته بالفيوم نوفمبر المقبل أن الرئيس السيسى

دائما يسعى لدعم الابطال ويحث على الاهتمام بهم

وأضاف صبحى انه تم عرض الاجندة الرسمية والغير رسمية على الرئيس، وعرضنا على الرئيس الأجندة الرسمية من أحداث رياضية دولية والغير رسمية مثل الماراثون والسباقات

وتابع حديثه ان مصر تدعم كل الاحداث الرياضية ونساعد بشكل كبير لان هذه الاحداث عبارة عن ربط الرياضة بدورها الاقتصادي والسياحى

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس بزيادة الاهتمام بالابطال ورفع مكافأتهم حيث تم تشكيل لجنة لذلك

وأضاف صبحى انه سيتم رفع الدراسة التى تعدها اللجنة ورفعها إلى السيد رئيس الوزراء فى أقرب وقت، وعن قيمة مكافأة الابطال فى الأولمبياد والتى تصل إلى 2 مليون جنيه قال صبحى انها ستزيد عن ذلك.