شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو أو طاهر.. ثنائي مرشح لحل أزمة المهاجمين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر للعب في مركز رأس الحربة الصريح أمام سان جورج في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من غياب المهاجمين الصريحين عن مباراة سان جورج بسبب إصابة الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن، وعدم قيد أنتوني موديست في القائمة الأولية للفريق الأحمر وغيابه عن مباراتي دور الـ32 الإفريقي.

وفي حال تأكد غياب كهربا وصلاح سيتحتم على الجهاز الفني المفاضلة بين الثنائي تاو وطاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام بطل إثيوبي، وإن كان تاو هو الأقرب لقيادة الهجوم الأحمر في موقعة الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساءا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.