شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى بالدورى.. ضم هشام صلاح وبنجامبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلى في المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

وشهدت القائمة ضم هشام صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض في الجولة الماضية أمام سيراميكا، كما تواجد إسلام أبو سليمة وبنجامين بواتينج بعد غيابهما عن اللقاء الأول واستمر غياب عمرو خليل.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: المهدي سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، أحمد غنيم، محمود شبانة، كريم الديب، إسلام أبو سليمة، عمرو صالح، مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، هاني الطامي، ناصر ناصر، بيكالي أوبامي، أحمد عادل ميسي، بنجامين، ما بولولو.

وكان الاتحاد السكندري فاز في أولى مبارياته بالموسم الجديد على فريق سيراميكا بهدف دون رد، بقدم الأنجولي كريستوفر مابولولو، هداف الفريق.