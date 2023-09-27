شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية يشيد بنتائج «منتخب الترويض» في «الآسياد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالنتائج التي حققها فرسان الإمارات في منافسات الترويض لمسابقة الفرق بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين.

وحل منتخب الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية، بالمركز الثامن، مسجلاً 189.824 نقطة.

وضمت قائمة المنتخب علي خلفان الجهوري على صهوة الجواد «اسينكا»، وسجل 61.912 نقطة، وبيانكا شوتز على صهوة «فيرليس دبليو اس»، وسجلت 60.853 نقطة، ومحمد جاسم السركال على صهوة الجواد «هيرمس في»، وسجل 59.147 نقطة، وناتالي لانكستر على صهوة «كاش دي اكس بي»، وسجلت 67.059 نقطة.

وقال الهاجري إن هناك قفزة كبيرة سجلتها رياضة الترويض، بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. وأوضح أن منتخب الإمارات للترويض حظي بدعم كبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، من خلال توفير الإمكانات المادية والمعنوية للمشاركة في المحافل الدولية.

وأضاف: الظهور الأول لفرسان الإمارات في هذا المحفل الآسيوي، كان جيداً، من خلال الأداء والنتائج وسط مشاركة العديد من الأبطال العالميين والأولمبيين، وهذا يؤكد حرصهم على تطوير أنفسهم، واهتمامهم بالتدريبات. وبالدعم والرعاية والاهتمام، ستتطور اللعبة وستكون النتائج في المسابقات القادمة أفضل.