شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يسلم هاتفه للشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل تحقيقات الشرطة في الاتهامات بالاعتداء والتعنيف الموجهة للبرازيلي أنتوني، جناح مانشستر يونايتد، وذلك للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي.

وعاد أنتوني إلى بريطانيا قادماً من البرازيل، لمقابلة شرطة مانشستر في إطار التحقيقات بخصوص الادعاءات الموجهة ضده.

وكانت خطيبته السابقة غابرييلا كافالين قدمت مزاعم عن اعتداءات وسوء معاملة عبر وسائل إعلام برازيلية، وهو ما نفاه أنتوني، وتلا ذلك المزيد من ادعاءات الاعتداء من امرأتين غيرها.

ووافق اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، على تسليم هاتفه إلى شرطة مانشستر للمساعدة في التحقيق، وفقاً لشبكة bbc.

من جانبه، قال مانشستر يونايتد إنه يأخذ هذه المزاعم «على محمل الجد»، ومنح النادي أنتوني إجازة بأجر كامل للتعامل مع هذه الاتهامات.

وسبق أن كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي عن خضوع أحد اللاعبين للتحقيق في قضية الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، ولكن تم إطلاق سراحه بدون أي تهمة.

وتبين بعدها أن اللاعب المقصود هو أنتوني لاعب مانشستر يونايتد وذلك خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقاً لتقارير صحفية بريطانية.

وبعد أكثر من شهر، تقدمت غابرييلا كافالين، خطيبة أنتوني السابقة، ببلاغ رسمي ضد لاعب مانشستر يونايتد، بتهمة الاعتداء الذي أدى إلى إصابتها ببعض الجروح.

ونفى أنتوني ادعاءات خطيبته السابقة خلال بيان رسمي، واصفاً ما قالته ب «الكذب»، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي المشاركة في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعد الاتهامات التي وجهت له بالاعتداء على خطيبته السابقة، ادعت امرأتان وجود حادثي اعتداء حيالهما من قبل أنتوني أيضاً، كل منهما في ظروف مختلفة عن الأخرى.