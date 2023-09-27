شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الاتحاد والفيحاء إلى «الدرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي الأربعاء عن نقل مباراة الاتحاد ومضيفه الفيحاء ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض(الدرة) بدلاً من ملعب مدينة المجمعه الرياضيه معقل الفيحاء.

وأوضحت الرابطه أن القرار جاء بناء على طلب وموافقة الجانبين، كما أوضحت تأجيل انطلاق الجوله العاشره إلى 20 أكتوبر بدلاً من موعدها السابق 19 أكتوبر المقبل.

ويتصدر الاتحاد حتى نهاية الجوله السابعه الترتيب برصيد 18 نقطه متقدماً بتقطه واحدة عن الهلال الثاني،ونقطتين عن التعاون والاتفاق،وبثلاث نقاط على النصر والأهلي.