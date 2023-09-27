زد يواصل المغامرة ويحقق الفوز الثاني في الدوري المصري على حساب الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم مبارياتهم في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى إنبي نظيره طلائع الجيش بينما لعب الجونة أمام زد.

وينشر موقع الخليج 365 نتائج مباراتي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز:

إنبي وطلائع الجيش

في المباراة الأولى تعادل الفريق الأول لنادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد بترو سبورت.

جاء المباراة متوسطة تبادل خلالها الفريقين الهجمات ولكن دون ترجمتها لأهداف.

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى أربعة نقاط في المركز الثالث، بينما رفع إنبي رصيده للنقطة الأولى بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.

زد والجونة

وفي المباراة الثانية نجح فريق زد في تحقيق الفوز الثواني على التوالي حيث حقق الانتصار علً حساب الجونة بهدف دون رد خلال المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الجونة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

بهذه المباراة ارتفع رصيد فريق زد إلى 6 نقاط في المركز الثاني لمسابقة الدوري المصري، بينما توقف رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز 11.