شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعيد 4 لاعبين لتشكيل الزمالك أمام أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مواجهة أرتا سولار المقرر لها، فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر أوسوريو على إعادة التونسى حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد الشهير بـ"دونجا" وسيف الجزيرى لتشكيل الفريق الأبيض الأساسى أمام أرتا سولار الجيبوتى بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بدورى نايل.

ويرغب أوسوريو في الدفع بالقوة الضاربة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، خصوصاً أنها لا تقبل القسمة على اثنين، والزمالك مطالب فيها بالفوز بثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين.

في سياق مختلف، وجه الكولومبي أوسوريو رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجة لخدماته بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.