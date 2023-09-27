شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسماء جديدة مرشحة لتعويض نقص المدافعين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في أكثر من لاعب لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر في الفترة القادمة من أجل التعامل مع أزمة النقص العددي في الخط الخلفي، لاسيما مع تعرض محمود متولي للإصابة بشكل متكرر، وعدم وجود بديل كافٍ للثلاثي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

ويضع كولر عدة حلول للتعامل مع أزمة نقص المدافعين، من خلال الاعتماد على مجموعة من الأسماء البارزة في قطاع الناشئين، من أجل حل أزمة النقص العدد في لاعبي قلب الدفاع بالفريق الأحمر.

وقام كولر بتصعيد معتز محمد السيد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 للتدرب مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة، كما تواجد رفقة الأهلي في معسكره الخارجي بدولة النمسا، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات، كما شارك في مباراة المصري بنهاية الموسم الماضي.

ويوجد الثنائي عبد الرحمن رشدان ومحمد شرقية لاعبي فريق 2003 للاستعانة بهم في تدعيم فريق الشباب، حيث يقوم الجهاز الفني بتصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول على فترات، وخوض مباريات ودية مع اللاعبين البدلاء لتجهيز الاحتياطيين من ناحية، ولمتابعة المميزين من اللاعبين الشباب من ناحية أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساء على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.