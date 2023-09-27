شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 9 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريقا فيوتشر وزد ترتيب الدورى المصري المصري بعدما أقيمت اليوم مباراتان، حيث شهدت المواجهة الأولى تعادلا سلبيا بين إنبي والطلائع، فيما فاز نادي زد على شقيقه الجونة بهدف دون رد.



جدول ترتيب دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء

وخطف فريق إنبى نقطة ثمينة من طلائع الجيش بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى والتى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لموسم 2023/ 2024، رغم استكمال الفريق البترولى اللقاء بـ10 لاعبين من الدقيقة 54.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر مؤقتاً في ترتيب دورى نايل برصيد نقطة واحدة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وحقق فريق زد فوزه الثانى على التوالي على حساب الجونة بهدف نظيف سجله محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

بهذه النتيجة يحتل زد وصافة دورى نايل مؤقتاً برصيد 6 نقاط وخلف مودرن فيوتشر الذى يمتلك ذات الرصيد من النقاط، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد نقطة واحدة.