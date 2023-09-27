شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاطئية» يخوض 3 معسكرات وبطولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، 3 معسكرات وبطولات دولية قبل نهاية العام الجاري، في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الدولة في فبراير 2024.

ويتوزع برنامج الإعداد المقبل بين خوض معسكر إعداد خارجي في إسبانيا، والمشاركة في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، وخوض منافسات بطولة كأس القارات السنوية التي تستضيفها دبي سنوياً.

ويختتم المنتخب اليوم الخميس سلسلة مبارياته الودية «3 مباريات» أمام نظيره السعودي، على الملعب الرملي باتحاد كرة القدم في دبي.

وقال بدر حارب مدير منتخب كرة القدم الشاطئية إن التركيز منصب حالياً على سبل توفير كل مقتضيات إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة من أجل الظهور بالشكل المناسب في منافسات كأس العالم «الإمارات 2024» ويحقق النتائج المرجوة منه. وأضاف أن ملامح خطة إعداد المنتخب الأولى لخوض منافسات كأس العالم، بدأت ب 3 مباريات أمام نظيره السعودي، على أن تتضمن الفترة المقبلة معسكر إعداد خارجياً في إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر المقبل، مع إمكانية خوض عدد من المباريات الودية خلال هذه الفترة، ثم التوجه مباشرة للمشاركة في النسخة الثالثة ببطولة «نيوم» الدولية لكرة القدم الشاطئية في السعودية خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل أيضاً.

وذكر أنه من المنتظر أيضاً خوض منافسات كأس القارات لكرة القدم الشاطئية في نوفمبر المقبل، إذا تقرر إقامتها هذا العام.

وأشار إلى أن الفترة التالية قبل كأس العالم في فبراير 2024 ستتضمن برنامج إعداد آخر ستقره لجنة الشاطئية باتحاد الكرة الفترة المقبلة، وأوضح أن لجنة الشاطئية ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل بعد التشكيل الجديد، لوضع باقي برنامج إعداد المنتخب، وإقرار خطة البطولات والمسابقات المحلية للعبة.

وأضاف أن الهدف الحالي هو الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبين، في ظل عدم خوض منافسات محلية، وهو ما استدعى أن تضم قائمة اللاعبين 21 لاعبا حالياً، سيتم تقليصهم مستقبلاً إلى 12 لاعباً في كأس العالم.