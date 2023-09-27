شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواصفات ملعب بوليفارد هول في الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودي عن افتتاح ملعب بوليفارد هول لكرة القدم في النسخة القادمة من موسم الرياض الذي ينطلق في أكتوبر المقبل.

ويتسع الملعب الذي يشيد على منطقة بوليفارد هول التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع وسيتم الانتهاء من أعمال البناء خلال 60 يوماً،إلى 26 ألف متفرج، ويبلغ طوله 105 أمتار وعرضه 68 متراً والارتفاع 47 متراً وتتسع المنصة الرئيسية إلى 350 شخصاً.

ويستضيف الملعب كأس موسم الرياض بمشاركة قطبي الرياض النصر والهلال وناد عالمي وتقام البطولة بنظام النقاط.