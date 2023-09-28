شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والعربى الكويتى فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره العربى الكويتي بثالث جولات بطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر وتستمر حتى 30 سبتمبر.

تقام مباراة الزمالك أمام العربى الكويتى فى تمام السادسة وخمس وأربعون دقيقة، بتوقيت القاهرة، وفاز الزمالك على نظيره الأهلى الليبى بنتيجة 65/72 ، وتغلب على ميرالكو الفلبينى بنتيجة 70-62.

ووفقا لنظام البطولة يتم تقسيم الأندية على مجموعتين كالتالى.. المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة، المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.