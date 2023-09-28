شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وجوه مرشحة للظهور الأساسى مع الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من لاعب اهتمامات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أجل المشاركة أساسيا في مباراة سان جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة المدير الفني في إراحة مجموعة من اللاعبين.

ويرغب كولر في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين، ولتكون فرصة في تجهيز اللاعبين البدلاء من أجل الاستعانة بهم في أي وقت وفقا للظروف المحيطة.

وينوي كولر منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل كريم الدبيس وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، مع عودة رضا سليم بعد انتهاء إيقافه.

فيما يرغب كولر في إراحة أكثر من لاعب مثل علي معلول ومحمد عبد المنعم وأليو ديانج وحسين الشحات وإمام عاشور ومحمد هاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي غدا الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع الفريقين في السادسة مساءا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.