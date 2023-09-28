شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب رجال الطائرة تتوجه إلى اليابان للمشاركة فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى الثانية صباح اليوم الخميس بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى اليابان للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الطائرة مشوار التصفيات بمواجهة أمريكا يوم السبت المقبل ثم اليابان يوم الأحد المقبل وصربيا يوم الثلاثاء المقبل، ثم سلوفينيا يوم 4 أكتوبر المقبل وتونس يوم 6 من الشهر نفسه القادم وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى " لعبة " ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.