شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 28/ 9/ 2023 في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل، بمواجهتين قويتين بين المصرى البورسعيدى وفاركو، والإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى.

موعد مباراة المصرى وفاركو

ويستقبل فريق المصرى في الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما سقط فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وعمل على ماهر المدير الفني لفريق المصرى، على الجانب النفسي لإعادة الثقة للاعبين بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلى، وطلب غلق هذه الصفحة والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام فاركو، مصححا كل الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون في الجولة الأولى.

فى المقابل، يبحث البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فاركو، عن الفوز الأول هذا الموسم بعد السقوط أمام فيوتشر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وحذر من انتفاضة لاعبى المصرى بعد خسارتهم الكبيرة في الجولة الأولى.

موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى

يلتقى فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط الإسماعيلي أمام زد بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما انتزع الاتحاد فوزا صعبا أمام سيراميكا بهدف في نفس الجولة.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

فى المقابل، يأمل طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، فى مواصلة سكة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاثة من الإسماعيلية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الدراويش وبذل أقصى جهد للظفر بالنقاط الثلاثة.