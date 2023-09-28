موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى في بطولة الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته اليوم الخميس لخوض مباراة إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى بعدما أغلق الفارس الابيض صفحة مباراة المقاولون العرب بدوري نايل، التى أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية للمسابقة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك و ارتا سولار بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار

الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.

سيناريوهات تأهل الزمالك فى الكونفدرالية

ويحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للفوز على أرتا سولار بنتيجة 3-0 للتأهل مباشرة لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بينما الفوز 2-0 يقود الفريقين لركلات الجزاء، وحال استقبل الفارس الأبيض أهداف سيحتاج للفوز بفارق 3 أهداف لعبور بطل جيبوتي.