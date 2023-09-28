شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه فاركو اليوم فى لقاء الجارحين بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق المصرى في الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما خسر فاركو أمام فيوتشر بثنائية نظيفة فى نفس الجولة.

وعمل على ماهر المدير الفني لفريق المصرى، على الجانب النفسي لإعادة الثقة للاعبين بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلى، وطلب غلق هذه الصفحة والتركيز على حصد النقاط الثلاثة أمام فاركو، مصححا كل الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون في الجولة الأولى.

وخاض المصرى مباراة ودية أمام الشمس انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الأهلي والاطمئنان على حالتهم، للاستفادة منهم أمام فاركو للهروب من المركز الأخير الذي يقبع فيه الفريق بعد رباعية الأهلي.

فى المقابل، يبحث البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فاركو، عن الفوز الأول هذا الموسم بعد السقوط أمام فيوتشر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وحذر من انتفاضة لاعبى المصرى بعد خسارتهم الكبيرة في الجولة الأولى.

ويتسلح فاركو بـ 8 صفقات بعدما تم حرمانه من القيد الموسم الماضي حيث ضم كلا من: محمد فخرى وموسى توراى ومحمود البدرى وعمرو وردة ومحمد بانجورا وبابكر ندياى وصلاح باشا وشريف دابو.. فى المقابل وَقَّع الاتحاد مع 15 لاعبًا، هم: أحمد الشيخ وعمر الوحش ومحمود شبانة وهانى الطامى وأحمد ياسين وسيف تقا وعمر صلاح وإسلام أبوسليمة وأحمد غنيم وفارس عزت وعمرو صلاح ورجب عمران والحبيب حسن عبده وألفريد نكورونزيز وسواليو واتارا.