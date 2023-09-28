الامارات | ميسي يغيب ويتحسر على خسارة إنتر ميامي كأس أميركا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو في نهائي كأس أميركا بهدفين مقابل هدف، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة.

وشاهد أسطورة "التانغو" المباراة من المدرجات بينما بدت عليه علامات الحسرة لضياع فرصة الفوز بثاني ألقابه مع الفريق الأميركي.

وفرض فريق هيوستن دينامو سيطرته وتقدم 2-0، بينما عاد فريق إنتر ميامي إلى أجواء اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليقلص النتيجة ولكن لم يسعفه الوقت لإحراز هدف التعادل ويخسر اللقاء.