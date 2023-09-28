مدرب الزمالك السابق يكشف لأول مرة واقعة مشاجرة كهربا وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك ، أنه رحب برحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الفريق الأبيض حين تولى المهمة مؤقتاً عقب رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الزمالك عام 2019.
وقال جلال عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور:" تعاملت مع كهربا لمدة 48 ساعة فقط ، هو شخص طيب ولكنني فوجئت بدخوله في مشاجرة خلال المران مع طارق حامد لا أريد الحديث عن تفاصيلها".
وأضاف:" رئيس الزمالك وقتها المستشار مرتضى منصور بعد المشادة أكد لي أن اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم اللاعب ورحبت بالفعل ولكنه رحل بعدها للبرتغال".
وبسؤاله حول خيانة كهربا للزمالك برحيله المفاجئ قبل نهاية الدوري موسم 2018 – 2019 ، أشار إلى أن الأمر أصبح لا يقاس هكذا بعد تطبيق سياسة الاحتراف بدليل انتقال لاعبين من الأهلي للزمالك والعكس.