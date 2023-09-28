مدرب الزمالك السابق يكشف لأول مرة واقعة مشاجرة كهربا وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك ، أنه رحب برحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الفريق الأبيض حين تولى المهمة مؤقتاً عقب رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الزمالك عام 2019.

وقال جلال عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور:" تعاملت مع كهربا لمدة 48 ساعة فقط ، هو شخص طيب ولكنني فوجئت بدخوله في مشاجرة خلال المران مع طارق حامد لا أريد الحديث عن تفاصيلها".

وأضاف:" رئيس الزمالك وقتها المستشار مرتضى منصور بعد المشادة أكد لي أن اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم اللاعب ورحبت بالفعل ولكنه رحل بعدها للبرتغال".

وبسؤاله حول خيانة كهربا للزمالك برحيله المفاجئ قبل نهاية الدوري موسم 2018 – 2019 ، أشار إلى أن الأمر أصبح لا يقاس هكذا بعد تطبيق سياسة الاحتراف بدليل انتقال لاعبين من الأهلي للزمالك والعكس.