شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدرس سفر المنتخب للإمارات 10 أكتوبر لمواجهتى زامبيا والجزائر وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السفر للإمارات يوم 10 أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر وديًا، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين بإستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق 13يناير المقبل.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتماعات مكثفة إلى جانب حضوره عدداً كبيراً من مباريات الدوري لمتابعة جميع اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة الخاصة بمعسكر أكتوبر وتحقيق نتائج جيدة قبل خوض مباراتي شهر نوفمبر أمام جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.