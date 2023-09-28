شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول أمام الاتحاد السكندرى فى دورى نايل.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط الإسماعيلي أمام زد بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما انتزع الاتحاد فوزا صعبا أمام سيراميكا بهدف في نفس الجولة.

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وعكف إيهاب جلال على دراسة نقاط القوة والضعف لدى الاتحاد السكندرى من أجل وضع خطة الفوز بالمباراة، محذرا المدافعين من خطورة الإنجولي مابولولو وعدم ترك المساحات أمامه.

فى المقابل، يأمل طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، فى مواصلة سكة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاثة من الإسماعيلية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الدراويش وبذل أقصى جهد للظفر بالنقاط الثلاثة.

ويسعى طارق العشرى للفوز الثاني على التوالى من أجل محاولة خطف الصدارة من فيوتشر، حيث يحتل زعيم الثغر المركز السادس فى جدول ترتيب دوري نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على سيراميكا.