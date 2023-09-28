شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس الدفع بـ أحمد فتوح أساسياً فى مباراة الزمالك وأرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك ، الدفع بـ أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض أساسياً فى مواجهة أرتا سولار المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى يحتاج فيها الفريق الأبيض للفوز بثلاثة أهداف على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.

ويؤمن أوسوريو بقدرات أحمد فتوح فى الظهير الأيسر رغم عودته من الإصابة كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التى غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء وتأثر الفريق بغيابه طوال المباريات الماضية.

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في المباريات المقبلة من الناحية الطبية ،بعدما شهد مران الأمس مشاركة اللاعب في التقسيمة الفنية بالكامل بعد الاطمئنان على حالته.

وتماثل أحمد فتوح للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

من ناحية أخرى أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا ،واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.