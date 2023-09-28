شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى ورانيا فريد شوقى ونهال عنبر.. فنانات فى أروقة الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفن لا ينفصل عن الرياضة، فكلاهما مهمته توصيل رسالة للجماهير سواء متابعى الفن أو متابعى الرياضة، ولم يعد دور الفن والفنانين في الحياة مقتصرا على تقديم أدوار فى أعمال تليفزيونية، سينمائية، أو مسرحية، بل أصبح لهم دور بالمشاركة فى الاتحادات الرياضية المختلفة، فى مجالس الإدارات ليكونا على قرب من اللاعبين سواء الأسوياء أو ذوى الإعاقة .

وشهدت الأيام الماضية فوز نهال عنبر بمنصب نائب رئيس اتحاد الأقزام، لتنضم إلى قائمة الفنانات فى أروقة الاتحادات الرياضية.

وخلال الشهر الماضى فازت رانيا فريد شوقى بعضوية اتحاد السباحة البارالمبية، ومن قبلها بسنوات تتواجد حورية فرغلى فى عضوية اتحاد الفروسية.

نهال عنبر

فازت الفنانة نهال عنبر بمنصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس، بجانب على شعبان رئيسا، وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق، وفى العضوية فاز كل من: صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.

رانيا فريد شوقى

أٌعلن خلال الشهر الماضى تشكيل مجلس اتحاد السباحة البارالمبية، والتى فازت فيها رانيا فريد شوقى بالعضوية، فى مجلس الدكتور حسام الدين مصطفى رئيسا، ومحمد يحيى يوسف نائب الرئيس، ومعه عصام زيدان أمين الصندوق، والعضوية هند حازم، ناجى إبراهيم،عادل حافظ.

حورية فرغلى

تشغل الفنانة حورية فرغلى مقعد العضوية في اتحاد الفروسية، برئاسة هشام حطب، منذ سنوات، واستطاعت أن تحافظ على مكانها خلال سنوات عديدة ، خاصة وأنها إحدى بطلات اللعبة ، وحضرت حورية فرغلي فى بطولات الجمهورية للفروسية مارس من العام الماضى بصفتها عضو مجلس إدارة للاتحاد.