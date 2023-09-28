شكرا لقرائتكم خبر عن الركبة تهدد مشاركة رضا سليم مع الأهلى أمام سان جورج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربي رضا سليم لاعب الأهلي للفحص من قبل الجهاز الفني للفريق اليوم على هامش مران الفريق الختامي قبل مباراته ضد سان جورج الإثيوبي غدا الجمع في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واكتفى المغربي رضا سليم، بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه مساء أمس الأربعاء، ضمن الاستعداد لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى رضا سليم من الإصابة بكدمة في الركبة، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بطل إثيوبيا أو استمرار غيابه عن موقعة غدا الجمعة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف من قبل الكاف.

وتألق رضا سليم مع الأهلي في مباراته الأولى بالدوري المصري ضد المصري البورسعيدي، حيث سجل هدفا رائعا وقدم مستوى مميزا من الناحية الهجومية وقبله في مباراة السوبر الأفريقي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سان جورج، سيطر المارد الأحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.