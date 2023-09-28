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الشباب والرياضة تستعد لإطلاق "القمة الشبابية العربية" غدًا بالتعاون مع "اتحاد طلاب تحيا مصر "

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استعداداتها لاطلاق القمة الشبابية العربية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي .

 

وأصدرت وزارة بيانا جاء نصه كالتالي :"تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ،  بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر  ، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعه ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، بمشاركة 200 شابًا وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

 

وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج  الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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