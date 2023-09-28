شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريات للدور الرئيسى ببطولة ساوث ويسترن لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الدور الأول ببطولة ساوث ويسترن الذهبية لسيدات الإسكواش، عن تأهل 4 لاعبات مصريات إلى الدور التالى من منافسات البطولة.

يذكر أن بطولة سوث ويسترن تقام في ولاية هيوستن الأمريكية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر القادم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

وتشهد البطولة مشاركة 24 لاعبة منهن 9 لاعبات مصريات وهن: نور الطيب وسلمى هانى وفريدة محمد وهنا رمضان وندى عباس وسنا إبراهيم وجنى شيحة وزينة مكاوى ونور أبو المكارم .

وبدأت المنافسات بخسارة جنى شيحا من بطلة سكوتلاندا جورجيا أديرلي بنتيجة (1-3) ثم هزيمة نور أبو المكارم من الأمريكية ريا نافاني بنتيجة (2-3) ، فيما تمكنت ندى عباس من الفوز على بطلة لاتفيا إنيتا ماكفيكا بثلاثة أشواط نظيفة.

كما حققت سنا إبراهيم الفوز على بطلة فنلندا إيمليا سواني بثلاثة أشواط نظيفة ، وتغلبت زينة مكاوى على بطلة إنجلترا جراس جير بنتيجة (3-1) ، وأخيراً تغلبت هنا رمضان على الكندية نيكول بانيان بثلاثة أشواط .

ومن المقرر أن تلتقي ندى عباس مع الأمريكية أوليفيا كلاين في دور الـ16 للبطولة، فيما تلتقي زينة مكاوي مع زميلتها سلمى هاني "التي ستلعب من الدور الرئيسي مباشرة"، وتلعب فريدة محمد مع الإنجليزي لوسي بيكروفت، وهنى رمضان مع الفرنسية ميليسا ألفيس وأخيرا نور الطيب مع الجنوب إفريقية ألكسندرا فولر.