شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على الاتحاد السكندرى تاريخيا قبل موقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

تاريخ مواجهة الفريقين

وتعد مباراة اليوم رقم 117 بين الإسماعيلى والاتحاد في بطولة الدورى، حيث حقق الإسماعيلى الفوز في 55 مواجهة بينما فاز الاتحاد في 32 لقاء وتعادل الفريقان في 29 مباراة، سجل الإسماعيلى 183 هدفا بينما أحرز الاتحاد 121 هدفا.

تعد أكبر نتيجة لفوز الإسماعيلى على الاتحاد كانت بخمسية نظيفة وتكررت 3 مرات، بينما تعد أكبر فوز لسيد البلد على الدراويش بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات، أحمد محسن، حمدى النقاز، أياد العسقلاني

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، عبد الله سعيد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، نادر فرج، مروان حمدى

الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور، حسن صابر

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.