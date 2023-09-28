شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جوارديولا بعدما ودع مانشستر سيتي كأس الرابطة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

هز ألكسندر إيساك الشباك في الشوط الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1- صفر على مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

واستحوذ سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، على الكرة في الشوط الأول، لكن وصيف حامل اللقب صمد ثم خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون في الدقيقة 53.

وجلس فيل فودن والمهاجم إرلينج هالاند على مقاعد بدلاء سيتي، بينما كان الحارس نيك بوب المشارك الوحيد في صفوف نيوكاسل من التشكيلة التي فازت 8-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الأحد الماضي.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصتين لسيتي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68 بالمئة، لكن عدد تسديداته كانت أقل من نيوكاسل.

وتحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سبب الوداع المبكر لفريقه، وقال: «تعتقدون أن هدف هذا الموسم هو الفوز بالرباعية ؟ بصراحة ليس هذا هو الهدف. نافسنا بشكل جيد فعلاً ونحن أكثر من راضين بحصد الثلاثية. طموحاتنا كبيرة، لكنها تكفي للرضى بالثلاثية».

واشتعلت الأجواء في ملعب سانت جيمس بارك بعد هدف نيوكاسل وتبادل جوارديولا كلمات مع الحكم الرابع كريس كافاناخ ليرفع الحكم البطاقة الصفراء بوجهه ثم انفجر في وجه الحكم مجدداً بعد الصافرة بسبب تساهله مع لاعبي نيوكاسل.

وعلق جوارديولا بعد المباراة: «لا أعرف كم من الأخطاء ارتكبها لاعبو نيوكاسل ولا أعرف كم عدد أخطاء فريقي ولا عدد البطاقات الصفراء في المباراة، لكن هذا ما حصل، أحياناً تهيمن المشاعر على الشخص، احترامي للحكام ولعملهم، كانت بطاقة صفراء مستحقة».

وفضل جوارديولا عدم الزج بنجمه هالاند في الشوط الثاني وعلق قائلاً: «لم أفكر في إشراك هالاند، أعتقد أنه هو وكيل (ووكر) لعبا الكثير من الدقائق وأمامنا الكثير من المباريات. ربما فكرت في آخر 10 أو 15 دقيقة، لكنني قررت عدم إشراكه».

واعترف جوارديولا بمعاناة لاعب الوسط الإنجليزي كالفن فيليبس القادم من ليدز يونايتد في التأقلم على أسلوب اللعب في الفريق، لكنه أكد رغبته الدائمة بالتعلم. وقال جوارديولا: «مدرب ليدز السابق مارسيلو بيلسا منح كالفن فرصة ليكون أفضل في مسيرته. أود لو استطعت تكرار ذلك معه، لكن لدينا طريقة محددة للعب وهو أحياناً يعاني في بعض الجوانب بينما كان أسلوب ليدز مثالياً له».

ولم يلعب كالفن سوى 21 مباراة مع الفريق الموسم الماضي ودارت شائعات عن رحيله في الصيف، وقال المدرب: «تحدث إليه النادي لأنه لم يلعب الكثير من الدقائق، لكنه رفض الرحيل وقال إنه يريد البقاء. جلبنا كالفن لسيتي بسبب مهارته وانفتاحه الذهني وهو دائماً يحب التعلم والمساعدة، وهذا ما نحاول فعله معه».