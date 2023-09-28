شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي في «البريميرليغ» يسلط الضوء على الجانب الخفي للتحكيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عقد ممثلو شبكات البث التلفزيوني سكاي سبورتس وTNT سبورت وأمازون برايم مباحثات حول تصوير وثائقي جديد، يتحدث عن حياة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز ( بريميرليغ ).

وقدمت شركة إنتاج مستقلة فكرة الوثائقي لجميع الشركات الحاملة لحقوق البث المحلي للدوري، وينتظر المنتجون موافقة رابطة الحكام المحترفين المحدودة (PGMOL ) على المشروع ومن المتوقع الحصول عليها بعد عام من تسلم الحكم الدولي السابق هوارد ويب منصب رئاسة الرابطة وتأكيده ضرورة الانفتاح والشفافية أكثر وإظهار الجانب الإنساني لدى الحكام.

ويأتي مقترح الوثائقي بعد نجاح برنامج يستخدم فيه ويب ومايكل أوين تسجيلات من الحوار الدائر بين الحكام في المباريات لشرح القرارات المثيرة للجدل لغرفة التحكيم بتقنية الفيديو والمعروفة اختصار بـ«فار».

وقال منتجو الوثائقي الجديد أن الكاميرات ستتابع تمرينات الطاقم التحكيمي واجتماعاته قبل المباريات ولقطات غير منشورة من المباريات ويتطلب نشرها قطعاً موافقة رابطة الدوري الممتاز.

وعلق مصدر مقرب من الحكام:«إنها فكرة رائعة، سيظهر الوثائقي جانباً مختلفاً لشخصية الحكام وصعوبة المهنة والضغط الذي يتعرضون له. التحكيم في البريميرليغ ليس سهلاً، خطأ واحد يشوه سمعة الحكم».

وتسلط الضوء أكثر على أداء الحكام بعد دخول «فار» المشهد الكروي منذ 4 سنوات وغالباً ما ينتقد المحللون في الاستوديو التحليلي للمباريات أداء الطاقم التحكيمي، كما فعل لاعب وسط توتنهام السابق جيرمين جيناس الذي غرد:«الحكام يدمرون لعبتنا»، بعد منح الحكم ركلة جزاء لأرسنال في ديربي لندن. واعتذر جيناس بعد ذلك وكتب:«غلبتني مشاعري وأعتذر من اتحاد الكرة وجميع الطواقم التحكيمية». ويحاول ويب إضافة المزيد من الشفافية على الرابطة كما كانت الحال عندما عمل في الولايات المتحدة وبالفعل قام ببث برنامج «The Mic d Up» على شبكة سكاي سبورتس وTNT قبل 3 أسابيع ومن المتوقع أن يصبح برنامجاً شهرياً.