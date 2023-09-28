شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يتألق في الجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

جمعت مباراة جولف في العاصمة روما على هامش النسخة الـ44 من بطولة كأس ريدر للجولف، مشاهير الرياضة من أمثال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، ونجم ريال مدريد السابق جاريث بيل ونجم تشيلسي وميلان السابق أندريه شفشنكو وسائق الفورمولا 1 كارلوس ساينز وبطل السوبر بول فكتور كروز، وحتى نجمة هوليوود كاثرين نيوتن.

وتمكن ديوكوفيتش، الذي حصد لقبه الـ24 في غراند سلام بالفوز بلقب الولايات المتحدة هذا الشهر، من إضافة كأس جولف لخزانته بعد الفوز بمباراة «كل النجوم» مع زملائه ومن بينهم جاريث بيل بقيادة الكابتن أسطورة الجولف كولن مونتجومري.

وعلق ديوكوفيتش (36 عاماً): «إنه شرف كبير وفرصة ذهبية لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، شكراً لجميع المشجعين الذين حضروا وشكلوا مزيداً من الضغط علينا في أول تسديدة، إنها تجربة فريدة من نوعها».

وتجمع المئات من المشجعين لمشاهدة النجم الصربي وهو يستبدل مضرب التنس بعصا الجولف ويواجه مع فريق يضم المصنف الأول في الجولف لذوي الاحتياجات الخاصة البريطاني كيب بوبرت ونجم التزلج على الماء الإيطالي ليوناردو فيورافانتي ضد فريق بقيادة نجم الفورمولا 1 الإسباني كارلوس ساينز الفائز بجائزة سنغافورة مؤخراً ونجم الجولف الإيطالي توماسو بيرينو وشفشنكو.

وفاز فريق ديوكوفيتش 3-1 وعلق النجم الصربي الذي حصل على بعض النصائح من بيل:«هذه هي عظمة الرياضة، كنت أخطط للعب بحذر لكن الجمهور شجعني على المخاطرة، كانت أفضل تسديدة لي على الإطلاق».