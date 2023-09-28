شكرا لقرائتكم خبر عن منتظر ماجد يقترب من ارتداء قميص «أسود الرافدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن غانم عريبي، عضو لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن إنجاز الأوراق الرسمية لمحترف فريق هاماربي السويدي من أصل عراقي منتظر ماجد، بطلب من مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس.

وقال عريبي بحسب بيان للدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم إن «لجنة المحترفين في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجحت في إصدار الأوراق الثبوتية كافة للمهاجم منتظر ماجد صاحب الـ 18 عاماً».

وأوضح، أن «المرحلة الأخيرة ستكون نقل ملف اللاعب منتظر ماجد من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى الاتحاد العراقي، حيث سيبدأ قسم العلاقات في الاتحاد العراقي بهذه الإجراءات بأسرع وقت لضمان تواجد اللاعب في الاستحقاقات المقبلة للمنتخبات الوطنية العراقية».

ونجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، خلال الآونة الأخيرة من إنجاز الأوراق الرسمية لعدد من اللاعبين العراقيين المغتربين في أوروبا، أمثال دانيلو سعيد، الذي يحترف مع فريق «سانديفيورد النرويجي» وكذلك حسين علي، الذي يلعب في صفوف فريق «هيرينفين الهولندي».