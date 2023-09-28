الامارات | محمد صلاح يحتفظ برقم قياسي صامد في السجلات التاريخية لدوري أبطال أوروبا رغم غياب ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفظ محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، برقمٍ قياسي في السجلات التاريخية لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، من ضمن قائمة أبرز نجوم الساحرة المستديرة على العالم، وذلك على الرغم من غياب "الريدز" عن "التشامبيونز ليغ" لهذا العام.

وتأكد غياب فريق ليفربول عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2017، بعد إنهاء "الريدز" الموسم الماضي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" خارج المراكز الأربعة الأولى.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة أفضل هدافي مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، برصيد 80 هدفاً، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يعتلي البرتغالي رونالدو ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في دوري المجموعات بإجمالي 98 مباراة خاضها "الدون" مع كل من اندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس.

كما يعتبر كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي، اللاعب الأكثر تسجيل للأهداف في موسم واجد في دور المجموعات بإجمالي 11 هدفاً حققها البرتغالي موسم 2015-2016.

وينضم للقائمة النجم المصري محمد صلاح، صاحب الرقم القياسي لأسرع ثلاثية يتم تسجيلها في دوري المجموعات بتاريخ دوري أبطال أوروبا، حين سجلها صلاح في غضون سبعة دقائق في شباك "رينجرز" الاسكتلندي في أكتوبر من العام الماضي، بعد أن تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من قدمه اليسرى من زاوية صعبة واتبعه في القيقة 80 بتسجيل هدفه الثاني والخامس لفريقه من تسديدة من خارد منطقة الجزاء على يساحر حارس "رينجرز" ماكنريجور، ومن ثم تسجيلها الـ "هاتريك" في الدقيقة 81 والسادس لكتيبة الـ "ريدز".