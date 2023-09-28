شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض "فيفا" لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراتي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ونجح الأهلي في الحصول على 2500 تذكرة من الفيفا، فيما يتفاوض من أجل الحصول على 5 آلاف تذكرة، على أن يتم توزيعها على رابطة الأهلي المقيمة في السعودية، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

يذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة التاسعة في تاريخه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما سبق وشارك في النسخة الماضية للمرة الثامنة وحقق المركز الرابع عالميا.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات في تاريخه.