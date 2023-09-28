شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات" رجال يد الأهلي" في بطولة أفريقيا.. الافتتاح "فاب" والختام "جي اس كيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، تعديلًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بخصوص مواعيد مباريات بطولة أفريقيا أبطال الدوري المقرر انطلاقها اليوم في الكونغو.



ووفقًا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جاءت مواعيد مباريات «رجال يد الأهلي» كالتالي:



يفتتح «رجال يد الأهلي» مشواره في البطولة عندما يواجه فريق فاب الكاميروني اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.



ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق بس إم سي الكونغولي يوم 30 سبتمبر الجاري في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.



وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق و جي اس كيه الكونغو الديمقراطية يوم 2 أكتوبر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.