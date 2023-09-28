اخبار الرياضه

مواجهة مصرية.. نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس الملك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أقيمت قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس، عقب ختام مباريات دور الـ32 من البطولة.

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك"، عن مواجهة مصرية مرتقبة بين الخليج، الذي يضم محمد شريف
لاعب الأهلي السابق وضمك الذي يلعب ضمن صفوفه طارق حامد لاعب الزمالك السابق.

نرصد نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين:

الفيصلي - النجمة
الخليج – ضمك
الفيحاء – الاتحاد
أبها – الأهلي
النصر – الإتفاق
الحزم – الهلال
الفتح – الشباب
الوحدة – التعاون

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا