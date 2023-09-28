أشاهده لأول مرة.. نجم الزمالك السابق يتعجب من مما فعله أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد جلال، نجم الزمالك الأسبق ، أنه لأول مرة يشاهد في عالم كرة القدم مدرب يجري 4 تبديلات دفعة واحدة وهو ما يقوم به الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك.

وقال جلال عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور:" أوسوريو يبدأ المباريات بسيناريو غير جيد ولكن الأمور تتحسن بتبديلاته إلا أن الوقت لا يسعفه لتدارك الموقف".

وأشار إلى أنه مندهش من قيام أوسوريو بإجراء هذا الكم من التعديلات في تشكيلة الزمالك على مدار المباريات الثلاث التي خاضها.

وكان فريق الزمالك تعادل في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.