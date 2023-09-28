أشاهده لأول مرة.. نجم الزمالك السابق يتعجب من مما فعله أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد جلال، نجم الزمالك الأسبق ، أنه لأول مرة يشاهد في عالم كرة القدم مدرب يجري 4 تبديلات دفعة واحدة وهو ما يقوم به الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك.
وقال جلال عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور:" أوسوريو يبدأ المباريات بسيناريو غير جيد ولكن الأمور تتحسن بتبديلاته إلا أن الوقت لا يسعفه لتدارك الموقف".
وأشار إلى أنه مندهش من قيام أوسوريو بإجراء هذا الكم من التعديلات في تشكيلة الزمالك على مدار المباريات الثلاث التي خاضها.
وكان فريق الزمالك تعادل في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.