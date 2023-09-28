شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى يعود لتدريبات سموحة بعد 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل سموحة ، عن آخر تطورات إصابة النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق السكندرى وموعد عودته من جديد للمشاركة في التدريبات والتعافى من الإصابة.

سبق وصرح جونيور أجايى في تصريحات تليفزيونية منذ فترة، أن أمامه 3 أسابيع للعودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق السكندرى والتعافى نهائيا من الإصابة التي أبعدته عن مباريات سموحة.

بينما أوضح مصدر داخل سموحة حاجة اللاعب لـ6 أسابيع أخرى من أجل الجاهزية الكاملة للمشاركة في التدريبات ، بعدما قطع شوطا كبيرا في التعافى من إصابة كسر ساق القدم التى تعرض لها في مباراة تحضيرية للموسم الماضى تسببت في كسر ساق القدم وإجرائه عمليتين من أجل العودة للملاعب.

ويخوض جونيور أجايى حالياً برنامجاً تأهيلياً فى حمام السباحة وصالة الجيم الخاصة بالنادي، من أجل اكتمال اللياقة البدنية والجاهزية للدخول في تدريبات الفريق الجماعية.

جدير بالذكر أن النيجيري لم يشارك مع فريق سموحة في أي مباراة رسمية منذ التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة ودية أمام القناة خلال فترة الإعداد، ونتج عنها إجرائه عمليات جراحية.