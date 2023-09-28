شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وآرتا سولار إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طاقم تحكيم من غانا المكلف من جانب أخطر الأفريقي لكرة القدم بإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا، كما اختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

ووصلت بعثة أرتا سولار الجيبوتى إلى القاهرة أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.