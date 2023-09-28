شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالوهاب يكشف مكاسب "سلة الزمالك" فى بطولة الدوحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته بوصول الفريق للدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية بعد الفوز على الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي ليتصدر المجموعة الثانية بالبطولة.

وأكد عبدالوهاب أنه رغم النقص العددي بغياب خالد عبدالناصر وخالد المشد وإصابة أحمد إسماعيل وعدم وجود المحترف الأجنبي مع الفريق، لكن لاعبي القلعة البيضاء استطاعوا أن يتغلبوا على جميع فرق المجموعة بفضل الدفاع الجيد.

وأشار ياسر عبدالوهاب إلى سعادته بتألق جميع لاعبي الفريق خاصة صانع الألعاب ياسين ياسر وعلى حجازي ومعاذ أيمن وأحمد ياسر.

وأضاف مدرب سلة الزمالك أن غدا الجمعة سيكون راحة لجميع الفرق، على أن يلعب الزمالك مع بيروت اللبناني في الدور نصف النهائي للبطولة يوم السبت المقبل.