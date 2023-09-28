شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب برشلونة والنور السعودى بسوبر جلوب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب " النادى الأهلى ضمن المجموعه الأولى التى تضم الأهلى وبرشلونه والنور السعودى، والتى أقيمت عبر تطبيق زووم. بينما ضمت المجموعة الثانية الكويت الكويتى وسان فرناندو بطل الأرجنتين وفوكس برلين الألمانى، فينا ضمت المجموعة الثالثة ماجدبورج الألمانى والخليج السعودى ويونفريستى الاسترالى، المجموعه الرابعة تضم كيلسى البولندى والنجمة البحرينى والنور السعودى. تقام يطولة العالم السادسة عشر بمدينة الدمام السعودية فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

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