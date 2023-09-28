شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل أوسوريو وعبد الهادى للاعبى الزمالك قبل لقاء آرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد أوسوريو للاعبي الزمالك، على أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.

وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.

وتحدث مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مع اللاعبين و طالبهم بالتركيز و العمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب .

و أضاف عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة و اسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب وفقا لمجريات المباراة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين تعليمات متواصلة و إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيههم بالشكل الأمثل.