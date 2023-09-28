الامارات | انتر ميامي يخسر لقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة في غياب ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة في كرة القدم أمام هيوستن دينامو 1-2، في ظل غياب نجمه الأرجنتيني المصاب ليونيل ميسي.

وسيطر هيوستن على المباراة من بدايتها بفضل هدفين سريعين عبر غريفين دورسي (24) والمغربي أمين باسي (33 من ركلة جزاء)، قبل ان يُسجّل انتر هدف حفظ ماء الوجه عبر الفنزويلي جوسيف مارتينيس (90+2).

وغاب ميسي وزميله السابق في برشلونة الاسباني جوردي البا، ليعاني فريقهما لحصد لقبه الثاني في فترة زمنية قصيرة بعد الفوز بكأس الرابطتين الشهر المنصرم، وذلك تحت انظار المالك المُشارك الانجليزي ديفيد بيكهام وزميله السابق في ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في فلوريدا.

ولم تُمنح أسباب واضحة حول غياب ميسي ومدى إصابته، لكن أفيد سابقًا عن معاناته من «إرهاق عضلي»، فيما تحدث المدرب الارجنتيني لانتر خيراردو «تاتا» مارتينو عن «آثار» من إصابة قديمة.

وقال مارتينو بعد المباراة «لم يكن من الحكمة بالنسبة له أن يلعب، لم نتمكن حتى من التفكير في الدفع به لبضع دقائق لأننا سنخاطر».

وقال مدرب برشلونة والأرجنتين السابق إنه يتوقع أن يشارك ميسي (36 عاماً) في مرحلة ما في المباريات الخمس المقبلة المتبقية لميامي في الموسم العادي للدوري الأميركي.

وأضاف «سيلعب بالتأكيد قبل انتهاء الدوري. سنتابع كل مباراة على حدة ونرى كيف ستسير الأمور وما إذا كان الفريق الطبي يستطيع منحه الموافقة على اللعب دون أي مخاطر».